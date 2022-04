उत्तरी दिल्ली स्थित भलस्वा लैंडफिल (Bhalswa Landfill Fire) पर मंगलवार रात को लगी आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन बुधवार सुबह तक इसका धुआं (Dense Smoke of Bhalswa Landfill) पूरे इलाके पर फैला हुआ दिखाई दिया. बुधवार सुबह तक घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रही लेकिन धुएं के कारण स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पहले से ही प्रदूषित माना जाने वाले इस इलाके के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार दमकल विभाग को भलस्वा लैंडफिल (Bhalswa Landfill) में आग लगने की जानकारी कल शाम करीब 5:47 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 10 दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया था.Also Read - महाराष्ट्र: पुणे में 5-6 गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद

#WATCH | Bhalaswa dump yard in Delhi sending a dense plume of smoke into the sky and exacerbating the already polluted air in nearby areas. pic.twitter.com/ybiibbHdw1

— ANI (@ANI) April 27, 2022