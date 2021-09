Bharat Bandh Today: कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान यूनियनों ने सुबह 6 बजे से भारत बंद का आह्वान किया है जो शाम चार बजे तक चलेगा. इस बीच किसानों के भारत बंद का समर्थन करने दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और किसानों के मंच के सामने बैठ गए. ये देखते ही उनको किसानों ने साफ कह दिया कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, आप यहां से चले जाएं. आपका किसानों के बीच क्या काम है. बता दें कि कांग्रेस ने कहा था कि वह भारत बंद में किसानों का समर्थन करेगी.Also Read - Bharat Bandh Today: सड़कें जाम-ट्रेनें रद, कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के एक किसान की हो गई मौत, LIve Updates

किसानों के इस बर्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अनिल चौधरी ने कहा कि वह उनकी स्थिति समझ सकते हैं. यह किसानों का मसला है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी. अगर किसान हमें यहां से जाने को कहेंगे तो हम वापस चले जाएंगे. हम यहां किसानों के लिए आए हैं, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है.

I can understand their situation. This is a farmers’ issue, Congress will protest on streets. If farmers ask us to leave from here, we will go back. We have come here for farmers, there is no political agenda: Delhi Congress chief Anil Chaudhary pic.twitter.com/cTqVNDS3kD

— ANI UP (@ANINewsUP) September 27, 2021