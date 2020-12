Bharat Bandh & Farmers protest news: किसान आंदोलन का आज मंगलवार को 13वां दिन है. केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज मंगलवार को भारत बंद Bharat Bandh बुलाया है. देश की राजधानी के कई बॉर्डर बंद हैं. सिंघु बॉर्डर पर Singhu border (Haryana-Delhi border) पर जहां किसानों का भारी जमावड़ा है, वहीं, सुरक्षा बलों ने भारी तैनाती की है. Also Read - Bharat Bandh Latest News Updates: Maharashtra में सुबह- सुबह ट्रेन रोकी, प्रदर्शनकारी हिरासत में

दिल्‍ली से हरियाणा आने जाने वालों के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया है. दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. इसी बीच देश समेत देश के कई राज्‍यों से किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद कराने की कई खबरें सामने आ रहीं हैं.

खास बातेें

सिंघू सीमा (हरियाणा-दिल्ली सीमा) पर सुरक्षा की भारी तैनाती

– दिल्‍ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 13 वां दिन

– केंद्र सरकार के Farm Laws के खिलाफ किसान यूनियनों ने आज BharatBandh बुलाया है

कहां- किस बॉर्डर पर कैसी है स्थिति

– टीकरी बॉर्डर (Tikriborder ) झारोदा (Jharodaborder) बॉर्डर, धनसा बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद हैं

– बदुसराय बॉर्डर Badusarai border केवल हल्के मोटर वाहनों जैसे कारों और टू-व्‍हीलर के लिए खुली है

– झटीकरा सीमा (Jhatikara border) केवल दोपहिया यातायात के लिए खुली है.

Tikri, Jharoda borders, Dhansa are closed for any traffic movement. Badusarai border is open only for light motor vehicles like cars and two-wheelers. Jhatikara border is open only for two-wheeler traffic: Delhi Traffic Police#FarmersProtest

— ANI (@ANI) December 8, 2020