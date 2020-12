Bharat Bandh On 8 December 2020: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब दिल्ली के टैक्सी यूनियन भी आ गए हैं. ऐसे में मंगलवार यानी 8 दिसंबर को आयोजित भारत बंद के दौरान दिल्ली में लोगों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है. दरअसल शहर के कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आठ दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है. हालांकि, कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का निर्णय लिया है. Also Read - Delhi CM Arvind Kejriwal to visit Singhu Border: आज सिंघू बॉर्डर जाएंगे केजरीवाल, आंदोलन को मिलेगा समर्थन!

दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने एक बयान में कहा है कि कई आटो-टैक्सी संगठन आठ दिसंबर के भारत बंद में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि किसानों को अपना समर्थन जताने के लिए विभिन्न बस एवं टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधि रविवार को सिंघु बॉर्डर भी पहुंचे. गौरतलब है कि दिल्ली के कई बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं. प्रदर्शन का मुख्य स्थान सिंघू बॉर्डर बना हुआ है. इन बॉर्डर पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद है.

Bharat Bandh 8 Dec 2020: 8 तारीख को नहीं मिलेंगी दूध-फल और सब्जियां! शादियों और इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई रोक नहीं

