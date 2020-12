Bharat Bandh Date: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejiwal Govt) 8 दिसंबर को किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद (Bharat Bandh News) का समर्थन करेगी. 8 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों ने भारत बंद का ऐलान (Bharat Bandh On Dec 8) किया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने जहां एक ओर इस बंद का समर्थन किया है, वहीं अपने नेताओं और कार्यकतार्ओं से किसानों के इस बंद को सफल बनाने को भी कहा है. Also Read - किसानों के बीच दिल्ली पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह का बड़ा ऐलान- 'खेल रत्न अवॉर्ड' वापस करूँगा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) पूरी तरह से समर्थन करती है. देश भर में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से इसका समर्थन करेंगे. सभी देशवासियों से अपील है कि सब लोग किसानो का साथ दें और इसमें हिस्सा लें.

Aam Aadmi Party's convenor & Delhi CM Arvind Kejriwal Ji has urged party officials & workers to support farmers-led Bharat Bandh on December 8. Ours is an agrarian country, I would also urge the people to show their support as well: Gopal Rai, Delhi Minister pic.twitter.com/7kviNIX33y

— ANI (@ANI) December 6, 2020