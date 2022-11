दिल्ली के पालम में एक युवक ने अपनी दो बहनों पिता और दादी की बेरहमी से कर दी हत्या, लेता था ड्रग्स

Delhi Crime: दिल्ली के पालम इलाके में एक युवक ने अपने ही परिवार के चार सदस्यों की चाकू मारकर बेहरमी से हत्या कर दी है. बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी है और नशे में उसने अपनी दो बहनों, पिता और दादी को मौत के घाट उतार दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम केशव है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है.पुलिस को मंगलवार रात 10 बजकर 31 मिनट पर इस घटना की सूचना मिली थी.

पुलिस के मुताबिक, युवक ने अपने ही घर के चार सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी. उसने सबकी क्यों हत्या की इसकी जानकारी अबतक नहीं मिली है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.