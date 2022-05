दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया. दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अब बसों में किराया (Delhi Free Bus Pass) नहीं देना होगा. दिल्ली सरकार (Delhi Govt) कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (Construction Workers Bus Pass) को अब मुफ्त बस पास मुहैया कराएगी. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने बुधवार को कहा कि केजरीवाल सरकार ने उन्हें उनके दैनिक आवागमन के लिए मुफ्त बस पास देने का फैसला लिया है.Also Read - दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1400 से ज्यादा नए केस, एक्टिव मरीज 6 हजार के करीब

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक समारोह में कुछ निर्माण श्रमिकों को मुफ्त पास भी बांटे. उन्होंने कहा कि पहले सभी निर्माण मजदूरों को यात्रा के लिए कहीं न कहीं 1000 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ता था.

Delhi| All construction labourers earlier had to spend somewhere between Rs 1000 to Rs 3000 per month for travel. Now the government has decided to make bus travel free for such labourers. This will benefit about 10 lakh labourers in the state: Manish Sisodia, Deputy CM pic.twitter.com/Vrw4hq1HGj

— ANI (@ANI) May 4, 2022