दिल्ली में आतंकवादी साजिश पर बड़ा खुलासा, दक्षिणपंथी नेता थे निशाने पर, अपनी क्षमताएं दिखाने के लिए एक व्यक्ति को मार डाला

दिल्ली : दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीते 12 जनवरी को जहाँगीरपुरी इलाके से अरेस्ट किए गए दो आतंकवादियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अतिरिक्त सीपी पी कुशवाहा ने बताया कि वे दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे. केवल अपने आकाओं को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक व्यक्ति को मार डाला.

वहीं, स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने कहा, जांच (विशेष प्रकोष्ठ द्वारा पकड़े गए 2 आतंकवादियों के मामले में) जारी है. आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है. हमारी टीमों ने त्वरित कार्रवाई करके अच्छा काम किया अन्यथा कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी.

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अतिरिक्त सीपी पी कुशवाहा ने कहा, नौशाद का इलाज लश्कर का एक संदिग्ध हैंडलर कर रहा था. जगजीत का हैंडलर कांडा स्थित अर्शदीप दल्ला था, जो एक नामित आतंकवादी है. उन्हें वित्त पोषित किया जा रहा था और वे दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे और उसी की तैयारी कर रहे थे.