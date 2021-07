Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में पिछली रात बेखौफ अपराधियों ने अपराध की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत पीआर. कुमारमंगलम की पत्नी किट्टी कुमारमंगलम की उनके घर में ही हत्या कर दी है. Also Read - Delhi Metro News: मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए DMRC की खास पहल, कश्मीरी गेट पर शुरू हुई देश की पहली UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग

बता दें कि किट्टी कुमारमंगलम दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहती थीं. साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस हत्याकांड में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

Delhi | Kitty Kumaramangalam, wife of late former Union Minister P Rangarajan Kumaramangalam, was murdered at her residence in Vasant Vihar last night. One person detained & search is on for two other accused: DCP South-West

— ANI (@ANI) July 7, 2021