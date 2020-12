We are daughters of farmers, We will raise our voice to support farmers’ protest: Bilkis Dadi: दिल्‍ली के शाहीन बाग में एन्‍ट्री सीएए प्रोटेस्‍ट के दौरान सुर्खियों में रही बिलकीस दादी ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है. बिलकीस दादी ने कहा,- हम किसानों की बेटियां हैं, आज हम किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए जाएंगी. हम अपनी आवाज उठाएंगे. सरकार को हमें सुनना चाहिए. Also Read - किसानों के साथ आए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, क्या होने लगी राजनीति?



बता दें कि आज किसान संगठनों के बीच और सरकार के बीच शाम में चर्चा होने की संभावना है. आज क‍िसानों के आंदोलन का छठवां द‍िन है.

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन को शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने किसानों को अपना समर्थन दिया है. दिल्ली शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने किसानों को अपना समर्थन में उतर आई हैं. किसानों को समर्थन देते हुए इन महिलाओं ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि यह हमेशा से गरीबों को दबाती आई है और हमेशा ऐसा कानून को पास किया, जिसे लोगों की हानि हो.