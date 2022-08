Delhi News: दिल्ली में नई शराब नीति में कथित घोटाले के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला किया गया है. गौरव भाटिया ने कहा कि लाभ के लिए सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 50-90 फीसद बढ़ी हुई निर्माण लागत को दिखाया गया ताकि चुनिंदा ठेकेदारों को निविदा दी जा सके.सीवीसी जांच रिपोर्ट 2.5 साल पहले दिल्ली सरकार के सतर्कता सचिव को भेजा गया था.Also Read - राहत की खबर! दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में करीब 400 नए केस

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र में दिल्ली में 500 नए स्कूलों का वादा किया गया था.नए स्कूल नहीं बने, लेकिन पूर्व नियोजित तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी.अरविंद केजरीवाल के कहने पर पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे और नए स्कूल नहीं बनेंगे. Also Read - दिल्ली विधानसभा का सोमवार को विशेष सत्र, विश्वास मत होगा हंगामेदार, आप-बीजेपी बीच हो सकती है तीखी नोकझोंक

50-90% hiked construction cost was shown, overlooking provisions of CPWD manual, for profit so that tender can be given to select contractors. Matter of concern as CVC inquiry report that a major scam took place, was sent to Delhi Govt Vigilance Secy 2.5 yrs back: Gaurav Bhatia pic.twitter.com/OoooDl32Q8

