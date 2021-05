BJP MP Parvesh Singh, West Bengal, violence in West Bengal, Delhi, TMC, BJP, Mamata Banerjee, News, नई दिल्ली: बीजेपी सांसद ( BJP MP) परवेश साहिब सिंह (Parvesh Singh) ने सोमवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की जीत के बाद पार्टी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की है और प्रतिद्वंद्वी पार्टी-तृणमूल कांग्रेस (TMC) को चेतावनी दी है कि उसके सांसदों, मुख्यमंत्री और विधायकों को भी दिल्ली आना है. Also Read - J&K के पूर्व गवर्नर जगमोहन का निधन, PM मोदी ने कहा- राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद ने ट्वीट किया, "TMC के गुंडो ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा, भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहें है. याद रखना TMC के सांसद , मुख्यमंत्री , विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा, इसको चेतावनी समझ लेना. चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं.

I want to tell Mamata Banerjee to stop this violence in West Bengal. How would TMC leaders feel if they are treated similarly when they go to UP, Bihar? I want to tell TMC MLAs & MPs to stay within their limits: BJP MP Parvesh Singh on political violence following poll results pic.twitter.com/Vlt2VdX3kZ

— ANI (@ANI) May 4, 2021