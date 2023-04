बीजेपी ने कहा, हथकड़ियां अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच रही हैं, नीतीश कुमार बोले- वह सभी कार्रवाइयों का सही समय पर जवाब देंगे

Arvind Kejriwal,CBI, Delhi , Excise Policy Case, AAP, Delhi, CBI, ED, BJP, Nitish Kumar, JDU, नई दिल्ली: बीजेपी (BJP) ने आज शनिवार को दावा किया कि आबकारी नीति मामले ( Excise Policy Case) में सीबीआई (CBI) द्वारा तलब किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री (DELHI CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) डर के मारे कांप रहे हैं. हथकड़ियां उनके पास पहुंच रही हैं और वह डरे हुए हैं और डर के मारे कांप रहे हैं.अगर डरने की कोई बात नहीं है तो उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए.

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल शराब घोटाला मामले में सरगना थे, जिसमें उनके विश्वासपात्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं. क्या वह दिल्ली मंत्रिमंडल की फरवरी 2021 में हुई बैठक में लिए गए फैसलों के लिए जवाबदेह नहीं थे, जिसमें इस घोटाले की साजिश रची गई थी. वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने आज कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ शुरू की गई सभी कार्रवाइयों का उचित समय पर जवाब देंगे.

जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश ने कहा, आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा केजरीवाल को समन किये जाने के बारे में पत्रकारों से बातचीत में पूछने पर कहा, लोग जानते हैं कि उनके (केजरीवाल) खिलाफ क्या हो रहा है? वह एक जाने-माने व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने राज्य में कई विकास कार्य किए हैं. वह अपने खिलाफ शुरू की गई सभी कार्रवाइयों का उचित समय पर जवाब देंगे.

#WATCH | Patna: Bihar CM Nitish Kumar reacts on CBI summon to Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/zsVppmstfy — ANI (@ANI) April 15, 2023

नीतीश ने पत्रकारों से कहा, यही कारण है कि हम भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देश में अधिक से अधिक दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं. हम सभी प्रयास करेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कांफ्रेंस के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में जांच एजेंसी द्वारा जारी समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता की आलोचना की और कहा कि यह बयानबाजी का नहीं, बल्कि जवाबदेही का वक्त है. भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं पर केजरीवाल के पूर्व में किए गए हमलों का उल्लेख करते हुए भाटिया ने कहा कि आप सुप्रीमो को सच्चाई सामने लाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए.

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में सरगना थे, जिसमें उनके विश्वासपात्र और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं. भाटिया ने केजरीवाल से सवाल किया कि क्या वह दिल्ली मंत्रिमंडल की फरवरी 2021 में हुई बैठक में लिए गए फैसलों के लिए जवाबदेह नहीं थे, जिसमें कथित तौर पर इस घोटाले की साजिश रची गई थी. भाजपा प्रवक्ता ने केजरीवाल द्वारा एक आरोपी के साथ कथित तौर पर फेसटाइम पर बात करने को लेकर भी सवाल उठाया.

भाटिया ने कहा कि हथकड़ियां उनके पास पहुंच रही हैं और वह डरे हुए हैं और डर के मारे कांप रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है, जबकि एक सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां की हैं.