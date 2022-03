‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री किये जाने की मांग करने वाले BJP विधायकों पर सीएम केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने करारा हमला बोला. केजरीवाल ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि फिल्म को यूट्यूब पर ‘अपलोड’ कर इसे सबके लिए नि:शुल्क कर देना चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के बुधवार को दिल्ली विधानसभा में अभिभाषण के दौरान भाजपा नेताओं ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को कर मुक्त करने की मांग की.Also Read - Killing of Kashmiri Pandits: SC में जांच की मांग को लेकर क्यूरेटिव रिट दायर, 700 कश्मीरी पंडितों की हत्या दावा

केजरीवाल ने कहा, ‘वे कह रहे हैं कि ‘द कश्‍मीर फाइल्‍स’ को टैक्स फ्री करिये. इसे यूट्यूब पर डाल दो, यह मुफ्त हो जाएगी.’ उन्‍होंने कहा, ‘आप हमसे इसे टैक्‍स फ्री करने को क्‍यों कह रहे हैं. अगर आप इच्‍छुक हैं तो विवेक अग्निहोत्री से इसे Youtube पर डालने के लिए कहिये, फिल्म अपने आप फ्री हो जाएगी. बता दें कि विवेक अग्निहोत्री इस फिल्‍म के निर्देशक हैं. Also Read - Yogi Adityanath 2.0: विधायक दल का नेता बने योगी बोले- यूपी के लोगों का भरोसा मोदी है तो मुम‍किन है, अब मुझे बहुत सारे काम करने होंगे

RT if you want @vivekagnihotri to upload #TheKashmirFiles on YouTube for FREE 🙏🏻pic.twitter.com/gXsxLmIZ09 https://t.co/OCTJs1Bvly

— AAP (@AamAadmiParty) March 24, 2022