दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए BJP ने अरविंद केजरीवाल को बताया जिम्मेदार, हिटलर संग तुलना के पोस्टर लगाए

दिल्ली में चारों तरफ फैले प्रदूषण पर राजनीति भी तेज हो चली है. बीजेपी ने दिल्ली के इस हाल के लिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है.

Arvind Kejriwa Poster Hitler

दिल्ली में चारों तरफ फैले प्रदूषण पर राजनीति भी तेज हो चली है. बीजेपी ने दिल्ली के इस हाल के लिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी तुलना हिटलर से की है. बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा वे दिल्ली के कई इलाकों में अरविंद केजरीवाल की तुलना हिटलर से करते हुए पोस्टर लगाए हैं. पोस्टर पर लिखा है kejriwal is second ruler who converted his city into a gas chamber hitler was first…. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का कहना है यह सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि दिल्ली के मालिक ने इसे गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह दुनिया में दूसरा उदाहरण होगा कि एक शासक ने अपने स्टेट में रहने वाले लोगों को गैस चैंबर में मारने का प्रयास किया है इससे पहले हिटलर ने ऐसा किया है.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए दिल्लीवासी खुद को प्रदूषण से बचाने के लिए मास्क पहनें. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के लोगों से मास्क पहनने और वायु प्रदूषण से खुद को बचाने का आग्रह किया जाता है क्योंकि केजरीवाल-जी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मुफ्त ‘रेवाड़ी’ की बात करने और दिल्ली के करदाताओं के करोड़ों रुपये खर्च करके विज्ञापन लगाने में व्यस्त हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई, हालांकि राष्ट्रीय राजधानी के एक्यूआई में कल के मुकाबले मामूली सुधार भी दर्ज किया गया है. सुबह दिल्ली का AQI 431 था. शुक्रवार को इसी अवधि के दौरान राजधानी शहर का एक्यूआई 472 दर्ज किया गया था. साथ ही, NCR के नोएडा और गुरुग्राम में सुबह 7 बजे AQI क्रमशः 529 और 478 दर्ज किया गया. पश्चिमी दिल्ली के धीरपुर में एक्यूआई 534 दर्ज किया गया.