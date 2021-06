BJP, Arvind Kejriwal, Delhi Govt, oxygen Audit Report, Covid-19, Manish Sisodia, Delhi, AAP, News, नई दिल्ली: बीजेपी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत से चार गुना अधिक मांग की थी और उनके इस झूठ के कारण कम से कम 12 राज्यों में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई. वहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं. उन्होंने यह पलटवार भी किया कि कथित रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय में तैयार की गई है. Also Read - भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला? योगी सरकार वापस लेगी दर्ज फर्जी मुकदमे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन का लेखाजोखा करने के लिए गठित की गई एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चार गुना झूठ बोलकर ना सिर्फ जघन्य अपराध किया बल्कि आपराधिक लापरवाही की है. Also Read - Delhi: पहलवान सुशील कुमार को मंडोली कारागार से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, कुछ यूं आए नजर

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं. उन्होंने यह पलटवार भी किया कि कथित रिपोर्ट भाजपा मुख्यालय में तैयार की गई है.

BJP leaders have been talking about a so-called report which states that there was no O2 shortage in Delhi during COVID peak & Delhi exaggerated its O2 requirement by 4 times. Let me tell you that the report BJP has been quoting doesn’t even exist: Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/yG17AiO9f2

