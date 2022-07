नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) को उनके कथित धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान के बाद से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्हें जान से मारने वाले को ईनाम देने की बातें कहने वाले एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अब भाजपा की ही एक अन्य महिला नेता को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है. अब दिल्ली भाजपा की एक महिला प्रवक्ता का नाम अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट पर डाने जाने का मामला सामने आया है.Also Read - छत्तीसगढ़ में भी क्या भूपेश बघेल की सरकार गिराकर कोई बन सकता है नया ''एकनाथ शिंदे''

इस संबंध में भाजपा की महिला नेता की शिकायत पर दिल्ली में साइबर पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है. भाजपा महिला नेता का आरोप है कि उनके नाम से इंटरनेट पर एक अश्लील यूआरएल (वेबसाइट) बनाया गया है. इसमें अश्लील बातें लिखी गई हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस संबंध में आईटी एक्ट 67 और आईपीसी की धारा 354A/509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है. Also Read - गोवा कांग्रेस में 'टूट' की खबरों पर सोनिया गांधी ने खुद संभाली कमान, उठाया यह बड़ा कदम

An FIR registered at Cyber PS, New Delhi after a woman spokesperson of Delhi BJP complained that an obscene URL has been created in her name on the internet, in which obscene things have been written. Case registered under 354A/509 IPC & 67 IT Act. Further probe on: Delhi Police

— ANI (@ANI) July 11, 2022