Covid Booster Dose Update: देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में संक्रमण दर में तेजी आई है. कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य किया गया है. इन सबके बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बूस्टर डोज (Booster Dose) को लेकर बड़ा फैसला किया है. दिल्ली में अब 18 से 59 साल तक के लोगों को सभी सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में कोरोना की ऐहतियाती खुराक (Precautionary Dose) दी जाएगी.

Precautionary dose to be available for free to all eligible beneficiaries of 18 to 59 years age group in all Government Covid-19 Vaccination Centres: Delhi Govt pic.twitter.com/MlNfWgBYn3

— ANI (@ANI) April 21, 2022