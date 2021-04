नई दिल्ली: दिल्ली के आईटीओ से स्थित केंद्रीय राजस्व भवन में आग गई गई. बताया जा रहा है कि आग बेहद भीषण है. आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई हैं. दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. Also Read - Noida's sector 63 Fire: नोएडा की झुग्गियों में लगी भीषण आग, अब तक दो बच्चों के शव बरामद

केंद्रीय राजस्व भवन में ये आग 6 और 7 बजे के बीच लगी. सूचना मिलने पर दमकल कर्मी दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू की. दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं.

Delhi: Fire breaks out at Central Revenue building located at ITO; 14 fire engines engaged in fire fighting operation

— ANI (@ANI) April 14, 2021