नई दिल्ली: दिल्ली के साकेत रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लग गई. आग बेहद तेजी से फ़ैल गई. आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत की खबर है. दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. बचाव कार्य भी जारी है.

आग साकेत रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के चौथे फ्लोर पर लगी है. आग कैसे लगी अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. आग बेहद भयावह हो गई. इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई.

Fire breaks out on the fourth floor of Saket Residential Complex, one death reported. Details awaited: Delhi Fire Department

