नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला फेस 2 के हरकेश इलाके में एक गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई. आग तड़के लगी. आग एक कपड़े की गोदाम में लगी. आग इतनी भयंकर फैली कि जल्दी ही इसने पूरी गोदाम को चपेट में ले लिया. सूचना मिलने पर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे.

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक एक कपड़े की दुकान में आग लगी है. आग पर काबू पाने के लिए 18 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गई. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, दमकल कर्मी अभी भी मौके पर हैं.

Delhi | A fire broke out at fabric godown in Harkesh Nagar, Okhla Phase 2 at around 3.45 am today. 18 fire tenders rushed to the spot to bring the fire under control; no casualty reported so far: Fire Department

(Visuals from early morning) pic.twitter.com/LH5MlwIR8S

