Delhi Rains: राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. बारिश से दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. नोएडा के कुछ इलाकों में भी बारिश हो रही है. बारिश दोपहर से शुरू हुई. तेज बारिश से कई सड़कों पर जलजमाव भी देखा जा रहा है. मौसम में बदलाव होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी, कोसली, शामली, झज्जर और चरखी दादरी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई थी. मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया था.

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में छह जुलाई से ही बारिश का पुर्वानुमान लगाया था लेकिन हर दिन बारिश की भविष्यवाणी गलत सबित होती रही. आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था.

#WATCH | Rain lashes parts of the National Capital. Visuals from Vijay Chowk pic.twitter.com/Ol8Mt4BYmr

— ANI (@ANI) July 11, 2022