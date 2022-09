Building Collapse in Delhi: दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक इमारत भरभराकर गिर गई. मलबे में दबे तीन लोगों को बाहर निकाला गया है जबकि कई अन्य के दबे होने की आशंका है. दमकल विभाग विभाग मौके पर है और बचाव कार्य जारी है. मलबे से निकाले गए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि मलबे में दबने से चार लोग घायल हुए हैं. अभी तक किसी की जान जाने की कोई सूचना नहीं है. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था.Also Read - दिल्ली को बनाया जाएगा ‘झीलों का शहर’, ये है सीएम अरविंद केजरीवाल का प्लान

Delhi | No casualties reported till now, 4 persons injured in Azad market building collapse: DCP North District, Sagar Singh Kalsi pic.twitter.com/AZ6CWIawOa

