दिल्ली में आग लगने के बाद भरभराकर गिरी तीन मंजिला इमारत, देखें VIDEO

देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को आग लगने के बाद एक तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. घटना उत्तरी दिल्‍ली के रोशनारा रोड इलाके की है. अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग में सुबह 11 बजे आग लग गई थी. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी तभी इमारत भरभरा कर नीचे गई गई. मौके पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां भेजी गई थी.

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एसएस कलसी ने बताया, ‘रोशनआरा रोड स्थित जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट फर्म में आग लगने के संबंध में दोपहर के करीब एक पीसीआर कॉल आई. चार मंजिला इमारत गिरने के बावजूद अभी तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. जांच के बाद पता चलेगा आग लगने का कारण क्या था.