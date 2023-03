Building Collapsed in Delhi: दिल्ली के भजनपुरा में गिरी इमारत, बचाव अभियान जारी

Building collapsed in Delhi: पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक इमारत ढह गई. इससे इलाके में अफरातफरी मच गई. मौके पर पहुंची टीम यहां बचाव कार्य में जुटी हुई है. आसपास के लोग भी बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं. बिल्डिंग में कितने लोग थे, थे भी या नहीं… इमारत कैसे गिरी और कितनी पुरानी थी, इसकी जानकारी अभी मिल पाई है. इस बारे में अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने जानकारी दी है.

Delhi | A building collapsed in Vijay Park, Bhajanpura. The fire department is present at the spot, and rescue operations are underway. Further details awaited. pic.twitter.com/vd7K77gOYZ — ANI (@ANI) March 8, 2023