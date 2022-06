नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यती नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट और साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं.Also Read - अब Twitter पर होगी शॉपिंग, कंपनी लेकर आ रही है एक जबरदस्त फीचर

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और विभाजन के आधार पर लोगों को भड़काने के खिलाफ संदेश पोस्ट तथा साझा किए. उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 295 (किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत वाले बयान देना) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

We have registered two FIRs against Nupur Sharma, Naveen Kumar Jindal, and Asaduddin Owaisi in connection with their alleged derogatory comments on social media which have offended the people of other religions. Legal action has also been initiated: Suman Nalwa, PRO, Delhi Police pic.twitter.com/CNueNmQpwQ

— ANI (@ANI) June 9, 2022