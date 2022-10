Delhi Excise Policy: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में अभिषेक बोइनपल्ली (Abhishek Boinpally) को गिरफ्तार किया है. इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) आरोपी हैं. अधिकारियों ने बताया कि अभिषेक बोइनपल्ली साउथ इंडिया के कुछ शराब कारोबारियों के लिए कथित तौर पर काम करता था. उसे रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि CBI ने पाया कि वह कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने से बच रहा है, जिसके बाद उसे देर रात हिरासत में ले लिया गया.Also Read - लालू-राबड़ी के खिलाफ CBI का नया आरोप पत्र: तेजस्वी बोले- अब ED के आने की उम्मीद है

Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested one Abhishek Boinpally in an ongoing investigation of a case related to alleged irregularities in framing & implementation of the excise policy of GNCTD of Delhi. He will be produced before in court.

