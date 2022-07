Delhi, Gurugram, Noida, Ghaziabad, CBI, Tata Power Projects: सीबीआई ने टाटा पावर से जुड़े रिश्वत मामले में ‘पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ के कार्यकारी निदेशक बी एस झा समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है. सीबीआई ने आज गुरुवार को टाटा पावर प्रोजेक्ट्स के 6 वरिष्ठ अधिकारियों और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन (बीएस झा) के एक कार्यकारी निदेशक को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में तलाशी चल रही है.Also Read - Sourav Ganguly Birthday Special: जब गांगुली के पानी में तैर रहे थे बैग, सचिन तेंदुलकर ने याद की 35 साल पुरानी वो शरारत

CBI arrests 6 senior Tata Power Projects officials and one Executive Director of Power Grid Corporation (BS Jha) on bribery charges. Searches are underway in Delhi, Gurugram, Noida and Ghaziabad

— ANI (@ANI) July 7, 2022