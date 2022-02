Delhi, AAP : दिल्‍ली (Delhi) में आम आदमी पार्टी (AAP) की पार्षद गीता रावत (Geeta Rawat) और एक अन्‍य ‘प्राइवेट पर्सन’ को सीबीआई (CBI) ने रिश्‍वत मांगने के आरोप अरेस्‍ट किया है. गिरफ्तार आम आदमी पार्टी की गीता रावत पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पार्षद हैं. यह क्षेत्र दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया की विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के अंतर्गत आता है.Also Read - कुमार विश्वास ने कहा- अरविंद केजरीवाल बताएं कि उनके घर कौन-कौन से खालिस्तानी समर्थक आते थे, वरना मैं बता दूंगा

CBI arrests East Delhi Municipal Corporation councillor Geeta Rawat and a ‘private person’ for allegedly demanding a bribe of Rs 20,000 from a person for extending him favour to lay roof of his building in an unhindered manner, the agency says pic.twitter.com/xw0ZULW59G

— ANI (@ANI) February 18, 2022