Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है. ये नोटिस नई शराब नीति में कथित तौर पर घोटाले के मामले में जारी किया गया है. मनीष सिसोदिया के अलावा अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ भी सीबीआई ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. दिल्ली में आबकारी नीति मामले में सीबीआई की छापेमारी और एफआईआर दर्ज करने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है. अब ये सभी आरोपी देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे. सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का फजीर्वाड़ा) के तहत दर्ज की गई है. मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई. लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था. आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए.Also Read - आप का मिशन गुजरातः केजरीवाल, सिसोदिया सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे, करेंगे ये ऐलान

इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार के कथित मामले में शनिवार को तीन आरोपियों के बयान दर्ज किए. मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की सीबीआई जांच कर रही है. सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है. Also Read - मानहानि मामलाः दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को बरी किया

CBI issues Look Out Circular (LOC) against all accused including Delhi Dy CM, Manish Sisodia, named in the Delhi Excise Policy scam: Sources pic.twitter.com/kN8mLKzZPR

