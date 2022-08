नई दिल्ली: आबकारी मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच कर रही सीबीआई की टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से पूरे 14 घंटे बाद निकली. सीबीआई ने बहुत विस्तार से मनीष सिसोदिया के घर जांच की. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की कार तक की जांच की. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर, फोन और कुछ फाइल कब्जे में ली हैं. इससे पहले सीबीआई ने दावा किया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के एक सहयोगी द्वारा संचालित कंपनी को एक शराब कारोबारी ने कथित तौर पर एक करोड़ रुपये का भुगतान किया था. सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और इसके लागू करने में भ्रष्टाचार का दावा करते हुए मनीष सिसोदिया और अन्य 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.Also Read - CBI का दावा- मनीष सिसोदिया के सहयोगी को शराब कारोबारी ने दिए थे एक करोड़ रुपए

सीबीआई टीम के घर से जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात की. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है. हमने कुछ गलत नहीं किया है. इसलिए हम डरे नहीं हैं. हमने पूरा सहयोग किया. मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मुझे आगे की पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है. सीबीआई ने मेरा कंप्यूटर, फोन और कुछ फाइलें ले ली हैं. Also Read - CBI का एफआईआर में दावा- मनीष सिसोदिया के सहयोगी को शराब कारोबारी ने दिए एक करोड़ रुपए, सिफारिश की गई

बता दें कि मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई ने आरोपियों के रूप में तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, नौ व्यवसायी को नामजद किया है. सिसोदिया के पास आबकारी विभाग की भी जिम्मेदारी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कार्यालय को भेजे गए एक संदर्भ पर प्राथमिकी दर्ज की गई. Also Read - CBI से न घबराएं मनीष सिसोदिया, AAP की बढ़ती ताकत से BJP है परेशान: अखिलेश यादव

CBI team came this morning. They searched my house and seized my computer and phone. My family cooperated with them and will continue to cooperate. We have not done any corruption or wrong. We are not afraid. We know that CBI is being misused: Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/r50jykoxga

— ANI (@ANI) August 19, 2022