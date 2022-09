CBI, Manish Sisodia, Delhi Excise policy, Delhi Excise policy, PM Modi: सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा सीबीआई के एक अधिकारी की मौत पर आज सोमवार को दिए गए बयान का खंडन किया है. सीबीआई ने उसके अधिकारी की मौत को आबकारी घोटाले की जांच से जोड़ने वाले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान को शरारती और भ्रामक करार दिया है. सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया के उस दावे को भी गलत और भ्रामक बताया है, जिसमें उन्होंने खुद को दिल्ली की शराब नीति पर साफ साफ सुथरा बताया हैं.Also Read - Central Vista Avenue Photos: सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नए रूप में आम लोगों के लिए खुलने को तैयार, देखें खास तस्वीरें

केंद्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, सीबीआई के एक अधिकारी की मौत पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के के शरारती और भ्रामक बयान का जोरदार खंडन करती है. Also Read - सिसोदिया का दावा- मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए CBI अधिकारियों पर बनाया जा रहा दबाव; एक अफसर ने की आत्महत्या

CBI strongly refutes mischievous and misleading statement by Manish Sisodia. It is clarified that the gentleman officer Late Jitendra Kumar was in no way connected with the investigation of the case: CBI on the statement by Delhi Dy CM Manish Sisodia on the death of a CBI officer pic.twitter.com/L8Yyek3Efo

— ANI (@ANI) September 5, 2022