CBSE 10th 12 Board Exams Latest Updates: देश में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए मामले दर्ज हुए हैं. ऐसा लगातार तीसरा दिन है, जब देश में एक दिन में डेढ़ लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. बीते 24 घंटों में 879 मौतें हुई हैं.

इन सबके बीच ऑफलाइन आयोजित होने वाली सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exams) को रद्द कराने की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. कई स्टूडेंट्स के माता-पिता कोरोना संकट के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) के आयोजन पर चिंता जता चुके हैं.

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार से CBSE की परीक्षा रद्द करने की मांग की है. केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली में 6 लाख बच्चे CBSE की परीक्षा लिखने जा रहे हैं. करीब 1 लाख शिक्षक भी इसका हिस्सा होंगे. ऐसे में ये कोरोना का बड़ा हॉट स्पॉट बन सकता है. बच्चों का जीवन और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. मैं सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्र से अनुरोध करता हूं.

Some alternative methods could be thought of. Children can be promoted this time on the basis of either an online method or internal assessment. But CBSE exams should be cancelled: Delhi CM Arvind Kejriwal#COVID19

