Central Govt, Ration Doorstep Delivery scheme, Delhi, CM Arvind Kejriwal, News: दिल्ली के मुख्यमंत्री ( Delhi CM) अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को केंद्र सरकार (central govt) पर 'घर-घर राशन'योजना (Doorstep Delivery of Ration scheme) को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा, अचानक आपने 2 दिन पहले इसे क्यों रोक दिया? ये कह के इसे खारिज किया गया है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली. ये गलत है.

सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में आरोप लगाया कि इस योजना को लागू करने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं और अगले हफ्ते से इसे लागू किया जाना था लेकिन दो दिन पहले केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी.

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले हफ्ते से घर-घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था. सारी तैयारी हो गई थी और अचानक आपने 2 दिन पहले इसे क्यों रोक दिया? ये कह के इसे खारिज किया गया है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली. ये गलत है.

Just two days before ‘Doorstep Delivery of Ration’ scheme’s implementation in Delhi, the central govt stopped it. They claim we didn’t take approval. We took approval not just once, but five times. Legally, we don’t need Centre’s approval but we did so out of courtesy: Delhi CM pic.twitter.com/PLQOPKVu8p

