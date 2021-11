Chhath: छठ पर्व बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है. आज यानी बुधवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. इसके लिए जगह-जगह घाटों को बेहद खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और यमुना नदी के बहते पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी. दिल्ली में यमुना घाट पर छठ मनाने की मंजूरी नहीं मिली है.Also Read - Padma Awards: दिवंगत गायक एसपी बालसुब्रमण्यम, तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन समेत 118 प्रतिष्ठित हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित

यमुना घाट पर छठ मनाने की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद कुछ श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से पहले घाट की साफ-सफाई और साज-सज्जा के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया है. दरअसल श्रद्धालू कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में छठ मनाने के लिए पहुंच रहे थे. अगर आप भी यमुना किनारे छठ मनाने जाने वाले थे तो आपको कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करनी होगी.

Delhi Police personnel disperse crowds gathered at Yamuna ghat near Kalindi Kunj as Chhath Puja celebrations on the banks of the river are barred pic.twitter.com/IFmVAO2qEu



कालिंदी कुंज छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विकास राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यमुना घाट पर छठ मनाने की मंजूरी अभी नहीं मिली है. कुछ श्रद्धालु यहां पहुंच गए थे, उन्हें पुलिस ने यहां से जाने को कहा है.

Delhi | Chhath celebrations are not allowed at Yamuna ghats. Few devotees who came here have been asked to leave by the police: Vikas Rai, President, Chhath Pooja Samiti, Kalindi Kunj pic.twitter.com/n5gClXymTy

— ANI (@ANI) November 10, 2021