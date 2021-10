Delhi Chhath Puja Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद घाटों पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाने की इजाजत दे दी गई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने DDMA की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी. मनीष सिसोदिया के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘DDMA की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली में छठ पूजा की इजाजत दी जाएगी. यह सरकार द्वारा पहले से तय किए गए स्थानों पर सख्त प्रोटोकॉल के साथ मनाया जाएगा.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School: मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान- दिल्ली में सभी क्लास के सभी स्कूल 1 नवंबर से खोले जाएंगे

सिसोदिया ने कहा कि पूजा के दौरान घाट पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और सीमित संख्या में लोगों को अनुमति दी जाएगी.’ मालूम हो कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 30 सितंबर को अपने आदेश में नदी के तट, जलाशय और मंदिरों में छठ के आयोजन पर रोक लगा दी थी. Also Read - गौतम गंभीर की केजरीवाल की अयोध्‍या यात्रा पर तंज- दिल्‍ली के CM राम जन्मभूमि पर पूजा कर अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे

In today's DDMA meeting it was decided that chhath puja will be permitted in Delhi. This will be done with very strict protocols at the spots decided by the govt beforehand. Limited number of people will be allowed, with adherence to COVID protocols: Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/edXV484Pa9

