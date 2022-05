चुभती-जलती गर्मी से दिल्लीवासियों को शुक्रवार को कुछ राहत मिली. यहां दिल्ली के कुछ हिस्सों में शाम को हल्की बारिश हुई. जिससे की तापमान में गिरावट आई. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही थी. तापमान दिनों- दिन बढ़ने का रिकॉर्ड बना रहा है. आज हुई बारिश से दिल्लीवासियों को कुछ देर के लिए राहत मिली. जानकारी के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली के कुछ इलाकों में शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई.Also Read - Delhi School Guidelines: दिल्ली सरकार ने स्कूलों से कहा-केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें

गौरतलब है कि दिल्ली में आज की सुबह काफी गर्म रही. बात करें न्यूनतम तापमान की तो वह भी आज बाकी दिनों के मुकाबले दो डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था. वहीं, मौसम विभाग ने सुबह ही दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया था. जो कि शाम होते-होते सही भी हो गया. बात करें हवा की तो दिल्ली का एक्यूआई आज 206 दर्ज किया गया था.

#WATCH | Parts of Delhi receive light rain, bringing some respite from the scorching heat over the past few days. pic.twitter.com/k7TBYby7pZ

— ANI (@ANI) May 20, 2022