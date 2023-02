Clash at MCD House: एमसीडी हाउस में भारी हंमामे के कारण स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है. सदन में आज रात भर भारी शोर-शराबा होता रहा. खबर लिखे जाने तक सदन की कार्यवाही चौथी बार एक घंटे के लिए स्थगित की गई. हंगामे के दौरान आप और भाजपा के पार्षदों को एक-दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकते देखा गया, जिसके कारण कई बार हंगामा हुआ. आप-बीजेपी के महिला पार्षदों के बीच हाथापाई और मारपीट भी हुई. इसका वीडियो भी सामने आया है. एमसीडी सत्र के दौरान हंगामे के मद्देनजर अतिरिक्त डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का निरीक्षण किया. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है.

जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, एमसीडी सदन की कार्यवाही आज तक जारी है. सदन की कार्यवाही को 18 घंट से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन स्थायी समिति के छह सदस्यों का अभी तक नहीं हो पाया है. सुबह 5 बजे कई पार्षदों को अपनी सीट पर सोते देखा गया. मेयर डॉ शैली ऑबरोय ने साफ कर दिया है कि चाहे पूरी रात गुजर जाए या कल सुबह हो जाए, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराकर ही रहेंगी. मेयर चुनाव को ना कराने देने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बता रही हैं.बीजेपी पार्षदों पर माइक तोड़ने का आरोप लगा है.सदन में बैलट बॉक्स फेंका गया.

#WATCH | Delhi: Ruckus between BJP & AAP members inside the MCD house over the election of members of the standing committee. pic.twitter.com/alIZFIFFnr — ANI (@ANI) February 22, 2023

इससे पहले दिन में महापौर और उप महापौर के पद पर आप के उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद सदन को एक घंटे (शाम 4:20 बजे से शाम 5:20 बजे तक) के लिए स्थगित कर दिया गया था. हालांकि, जब कार्यवाही शुरू हुई, तो भाजपा पार्षदों ने मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन की अनुमति देने पर आपत्ति जताई.भाजपा सदस्य सदन के वेल में एकत्र हो गए और मेयर शैली ओबेरॉय के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शनकारी पार्षदों ने मांग की कि मतदान केंद्र में किसी को भी अपने साथ अपना मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

मेयर ने उनकी मांग पर सहमति जताते हुए कहा कि वोट डालने के दौरान मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि, भाजपा पार्षदों ने आगे मांग की कि मोबाइल फोन से पूर्व मतदान की अनुमति दी गई थी, जिसे रद्द किया जाना चाहिए. इस पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके कारण सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा. आप पार्षदों ने तर्क दिया कि मतपत्र सीमित संख्या में हैं और इसलिए किसी भी स्थिति में मतों को रद्द नहीं किया जा सकता. सदन के बाहर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर एमसीडी में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “महापौर का चुनाव हारने के बावजूद भाजपा पार्षद चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर और मनमानी मांग कर सदन में परेशानी पैदा कर रहे हैं.”