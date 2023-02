MCD सदन फिर बना अखाड़ा, चले लात-घूंसे- आपस में भिड़े AAP-BJP पार्षद; देखें VIDEO

Fighting Again In MCD: देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी सदन एक बार फिर मारपीट का अखाड़ा बन गया. MCD की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बीच दिल्ली सिविक सेंटर में आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षदों के बीच जमकर झड़प हुई. सदन में हंगामे का यह तीसरा दिन है. हालात ऐसे बन गए कि पार्षद एक दूसरे को मुक्के मारे और बाल तक खींचे.

#WATCH | Delhi: Clashes continue at Delhi Civic Centre as AAP and BJP Councillors rain blows on each other over the election of members of the MCD Standing Committee. pic.twitter.com/qcw55yzRrQ — ANI (@ANI) February 24, 2023