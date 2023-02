दिल्ली के अशोक नगर में तीसरी क्लास की छात्रा से बलात्कार, स्पोर्ट्स टीचर पर लगा आरोप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां अशोक नगर इलाके में एक स्पोर्ट्स टीचर ने कथित तौर पर तीसरी क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार किया.

मामले में आज बुधवार को दिल्ली पुलिस ने बताया कि छात्रा की काउंसलिंग और मेडिकल जांच की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.