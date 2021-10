Arvind Kejriwal announce compensation of 50K per hectare: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्मी अंदाज में कहा, ‘मैं हूं ना, आपकी सरकार है ना.’ दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के किसानों को संबोधित करते कर रहे थे, जिस दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा, बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, मैं अपने दिल्ली के सभी किसान भाईयों से से कहना चाहता हूं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ‘मैं हूं ना, आपकी सरकार है ना.’Also Read - कैप्‍टन अमरिंदर सिंह जल्‍द अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, BJP समेत इन दलों से कर सकते हैं गठबंधन

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किसानों को मदद (Compensation for farmers who have lost their crops) का आश्वासन दिया और कहा कि उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं, आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है. पिछले 5-6 साल में, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब-जब ऐसे मौके आए, जब किसी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, आपकी सरकार ने आगे बढ़कर आपका साथ दिया है.’ Also Read - NRI के अकाउंट से बड़ी रकम उड़ाने की कोशिश, HDFC के तीन बैंककर्मियों समेत 12 लोग अरेस्‍ट

केजरीवाल ने पिछले वर्षों की बात याद दिलाते हुए कहा, ‘हमने हर बार अपने किसान भाईयों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया है. यह पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा है. कहीं पर 8 हजार देते हैं तो कहीं 10 हजार देते हैं. आपकी सरकार ने 50 हजार रुपये मुआवजा दिया. हमने केवल घोषणा नहीं की, हम कोशिश करते हैं कि घोषणा करने के महीने-दो महीने के भीतर सबके अकाउंट में पैसा चला जाए.’ Also Read - 60 हजार रुपये में बेची गई दिल्ली की नाबालिग लड़की, साले से शादी कराना चाहता था राजस्थान का गोपाल लेकिन....

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमने हमने इस बार भी आदेश जारी कर दिए हैं कि जिन-जिन किसान भाईयों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनको 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है. सभी डीएम-एसडीएम पैमाइश कर रहे हैं, काम चालू हो गया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दो हफ्ते के अंदर पैमाइश या सर्वे पूरा कर लेंगे और उसके बाद अगले महीने-डेढ़ महीने के भीतर आपको आपका मुआवजा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा.’

किसानों की फ़सलें बे-मौसम बारिश से ख़राब हो गई हैं। किसान दुखी हैं, आप दुखी मत हों। हमेशा की तरह सरकार आपके साथ है। बर्बाद हुई फ़सलों के लिए सरकार प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवज़ा देगी | LIVE https://t.co/WWscTFiYoj — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 20, 2021

सीएम केजरीवाल बोले, ‘मैं अपने दिल्ली के किसान भाईयों से कहना चाहता हूं कि आपका बेटा आपके साथ खड़ा है. आप दुखी न हों, मैं समझता हूं आपकी फसलें बर्बाद हुई हैं. किसान अगर फसल न लगाए तो उसे कम तकलीफ होती है, लेकिन फसल लगाए, उस पर पैसा खर्च करे और फसल बर्बाद हो जाए तो उसे बहुत दुख होता है. ऐसे में अगर उसने लोन लिया होता है तो वह लोन चुकाने लायक नहीं बचता, आप बिल्कुल दुखी न हों, हम हैं आपके साथ, आपका पूरा मुआवजा आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा.’ (इनपुट – एएनआई)