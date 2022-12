Delhi News: फ्री में कराएं 450 मेडिकल टेस्ट-नए साल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दिया बड़ा तोहफा

Delhi News: दिल्ली में 1 जनवरी 2023 से अब आप 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ़्त में करा सकेंगे, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. नए साल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को ये बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के इस बेहद अहम प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. अब दिल्लीवासी सभी मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पताल में 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में करा सकेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना, चाहे किसी की भी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, हमारा मिशन है. हेल्थकेयर बहुत महंगा हो गया है. बहुत से लोग निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा सकते. इस कदम से ऐसे सभी लोगों को मदद मिलेगी.