Weather News: उत्‍तर भारत में लगातार चौथे दिन भी शीतलहर का प्रकोप जारी है. कई राज्‍य घने कोहरे, कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं. नए साल 2021 के पहले दिन शुक्रवार को दिल्‍ली में आज शुक्रवार को ससुबह न्‍यूनतम तापमान (Minimum temperature) 1.1 दर्ज किया गया है.

दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में नवीनतम न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया, बहुत घना कोहरा है, सुबह 6 बजे शून्य दृश्यता रही. वर्तमान में पालम और सफदरजंग में दृश्यता 200 मीटर से कम है.

राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विज़िबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हुई.

मौसम विभाग ने अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया था.



उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहा और कई इलाकों में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. पंजाब, हरियाणा, जम्‍मू-कश्‍मीर, उत्‍तर प्रदेश, हिमाचल, उत्‍तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

#WATCH| Dense fog reduces visibility to near zero on DND flyway in #Delhi pic.twitter.com/06JT8nxYYo

— ANI (@ANI) January 1, 2021