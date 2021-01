College Reopening News: कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) सरकार ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है. इसके लिए SOP जारी की गई है. Also Read - नई दिल्ली में मंदिर हटाने पर मचा हंगामा, केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे लोग

Final year student will be eligible to appear in final year annual exams on successful training, on passing of which they will be eligible to join as interns. Thereafter process will be initiated for permitting second-year MBBS/BDS

students to rejoin college: Delhi Government

