नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और राजस्थान के राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में पार्टी के 'जी 23' समूह के चार सदस्यों आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण और मनीष तिवारी ने बैठक की. सूत्रों के अनुसार, इन चारों नेताओं की बैठक आनंद शर्मा के आवास पर हुई.

सूत्रों ने कहा कि इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा की. पिछले दिनों ऐसी चर्चा थी कि मनीष तिवारी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अब तक नामांकन पत्र नहीं लिया है. बैठक के बाद चव्हाण ने कहा, ''अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहा है. नामों को सामने आने दीजिए. हमने कुछ नामों के बारे में सुना है. जो भी उम्मीदवार सबसे अच्छा होगा, हम उसका समर्थन करेंगे.''

Nobody has filed nomination yet. Once it’s done, there’ll be contemplation. Democratic process has begun. BS Hooda, Anand Sharma, Prithviraj Chavan&I sat for deliberation, discussed events. Let’s see what happens tomorrow: Manish Tewari while leaving from Anand Sharma’s residence pic.twitter.com/slleU78cSr

