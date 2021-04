Ashok Kumar Walia Dies Due to Covid-19: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना वायरस की चपेट में आम से लेकर खास हर तरह के लोग आ रहे हैं. भारत में रोजाना 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है. इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर एके वालिया (Dr AK Walia) और सीपीआई (मार्क्सवादी) नेता सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) के बड़े बेटे का कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से निधन हो गया. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, डॉक्टर अशोक कुमार वालिया दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली. Also Read - UP: COVID19 पॉजिटिव जिला जज को एडमिट करने में सामने आई बदइंतजामी, सीएमओ ने अस्‍पताल के खिलाफ दर्ज कराई FIR

डॉक्टर अशोक कुमार वालिया लगातार चार बार विधायक रहे. उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है और स्वास्थ्य, शहरी विकास, भूमि और भवन विभागों का जिम्मा संभाला. Also Read - Viral Post of Dr Manisha Jadhav: कोविड से जंग हारने वाली डॉक्टर का संदेश- ये संभवतः मेरा अंतिम गुड मॉर्निंग है और फिर...

वहीं, सीताराम येचुरी ने अपने बड़े बेटे के निधन की सूचना ट्वीट कर दी. येचुरी ने ट्वीट करके कहा, ‘मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को आज सुबह कोविड के कारण खो दिया, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें आशा दी और जिन्होंने उसका इलाज किया.’

It is with great sadness that I have to inform that I lost my elder son, Ashish Yechury to COVID-19 this morning. I want to thank all those who gave us hope and who treated him – doctors, nurses, frontline health workers, sanitation workers and innumerable others who stood by us.

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) April 22, 2021