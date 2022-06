Agnipath Recruitment Scheme: दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं ने जंतर-मंतर पर ‘अग्निपथ’भर्ती योजना का विरोध किया. इस मौके पर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि युवा देश की सेवा करने के लिए पूरे जीवन भर सेना में भर्ती होना चाहते हैं. केंद्र सरकार जो योजना लेकर आयी है वह गलत है. युवाओं के हित को देखते हुए इस योजना को वापस लेना चाहिए.Also Read - उत्तराखंड और हिमाचल छोड़िये इस बार घूमिये दिल्ली और नोएडा, जानिये यहां की बेहतरीन जगहें

वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र की निंदा करते हुए कहा कि कोरोना के बहाने से सरकार दो साल से भर्तियां रोक रखी थीं. इस समय 1.25 लाख भर्तियां केवल फौज में खाली है. सरकार युवाओं को भ्रमित कर उनका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस सत्याग्रह कर सरकार को यह योजना वापस लेने के लिए मजबूर करेगी.

Delhi | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra and other party leaders protest against the 'Agnipath' recruitment scheme pic.twitter.com/6EnpkPm0HG

— ANI (@ANI) June 19, 2022