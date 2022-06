National Herald Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चौथे दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली स्थित दफ्तर में पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि ईडी अधिकारी राहुल गांधी से पूछताछ शुरू कर दिए हैं. ईडी ने राहुल गांधी को शुक्रवार (17 जून) को फिर से पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से उन्हें पेश होने से छूट देने का अनुरोध कर सोमवार (20 जून) को नई तारीख का आग्रह किया था. जिसे ईडी ने मंजूर कर लिया था. राहुल गांधी से लगातार तीन दिन पूछताछ हो चुकी है. तीन दिन में करीब 30 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है.Also Read - कांग्रेस ने बताया, Agnipath Scheme लाने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है; आप भी जानें

राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा. इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन किया था. दिल्ली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था. Also Read - Delhi Traffic Alert: दिल्ली में आज फिर बंद हैं कई रास्ते, इन मार्गों पर यातायात रहेगी बाधित, पढ़ें एडवायजरी

#WATCH | Delhi: Congress leader Rahul Gandhi arrives at the Enforcement Directorate (ED) office, for questioning in the National Herald case. Today is the fourth day of his questioning by the agency. pic.twitter.com/4XHeiqf8Sr

— ANI (@ANI) June 20, 2022