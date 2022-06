Delhi News: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य स्थिर है. उनका इलाज सर गंगा राम अस्पताल में किया जा रहा है. इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि सोनिया गांधी का वर्तमान में उनके निचले रेसपिरेटरी प्रणाली में पाए गए फंगल संक्रमण के साथ अन्य पोस्ट-कोविड लक्षणों का इलाज किया जा रहा है. उनपर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इलाज किया जा रहा है.Also Read - दिल्ली के निर्माण विहार में बुजुर्ग दंपत्ति का संदिग्ध हालत में मिला शव, 14 साल से रह रहे थे अकेले

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की तरफ से जारी बयान में कहा है कि सोनिया गांधी को 12 जून को अचानक नाक से खून बहने लगा. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. बुधवार सुबह उन्हें एक संबंधित प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ा. Also Read - Agnipath Scheme Protest: दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में ट्रैफिक हुआ प्रभावित, जानें ताजा अपडेट

Congress President Sonia Gandhi is currently being treated for a fungal infection detected in her lower respiratory* tract, along with other post-COVID symptoms. She continues to be under close observation and treatment: Congress party issues a statement pic.twitter.com/YS1C4hw9j4

