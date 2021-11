Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक सभी चिंतित हैं. प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए हर कोई अपनी-अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है. इसी के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूल-कॉलेज सहित कंस्ट्रक्शन के काम पर भी 14 से 17 नवंबर तक रोक लगा दी है. इस रोक के कारण निर्माण मजदूर बहुत परेशान हैं.Also Read - Lockdown in Delhi: दिल्ली में फिर लगा लॉकडाउन तो पड़ेगा कितना असर, किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी, जानें

दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्क पर फिलहाल रोक तो लगा दी है, लेकिन निर्माण मजदूरों का दर्द अब छलककर बाहर आ रहा है. ऐसे ही एक निर्माण मजदूर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दिल्ली सरकार से इस आदेश को वापस लेने की गुजारिश की. उन्होंने कहा, 'यहां हमारे पास कोई काम नहीं है. हम खाना कैसे खाएंगे? न तो हमारे पास पैसा है और न ही ठेकेदार कुछ दे रहा है.'

Delhi: Following the ban on construction activities till November 17, labourers hope for the work to resume soon. "Things getting a bit difficult for us, though contractors are giving us money to buy food, which will be later adjusted in our salary after work resumes," says Bunty pic.twitter.com/HlKx7fm698

— ANI (@ANI) November 15, 2021